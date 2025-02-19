Путин заявил о соглашении с США о восстановлении диппредставительств

Путин: выдворение дипломатов России и США ни к чему хорошему не приводит

Россия и США пришли к соглашению о восстановлении работы своих дипломатических представительств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Мы договорились о нормальном возобновлении работы дипломатических ведомств. Постоянная высылка дипломатов из Вашингтона и Москвы не приносит ничего хорошего. Если так продолжится, в этих зданиях останутся только уборщицы, чья работа, безусловно, важна, но это не цель, ради которой создаются дипломатические представительства», — отметил Путин.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Путин заявил, что США на переговорах представляли «совсем другие люди».