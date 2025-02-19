Путин заявил, что США на переговорах представляли «совсем другие люди»

Путин: со стороны США на переговорах были совсем другие люди

США на прошедших переговорах в Эр-Рияде представляли «совсем другие люди». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«[Атмосфера] была очень доброжелательная. Как мне сказали наши участники, это, с американской стороны, совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса. Без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом», — сказал глава государства.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Путин заявил о готовности РФ сесть за стол переговоров по Украине.