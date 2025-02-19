Путин исключил необходимость посредничества в диалоге между РФ и США

Путин заявил, что посредники в диалоге между Москвой и Вашингтоном не нужны

Посредники в диалоге между Москвой и Вашингтоном не нужны. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Кто-то хочет быть посредником между Россией и США — но, наверно, это избыточные требования», — сказал он.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Кремле назвали уникальным развитие отношений США и России.