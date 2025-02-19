В МИД РФ высказались об отношениях с Западом

Лавров: РФ не будет ни за кем бегать для нормализации отношений с Западом

Россия не будет ни за кем бегать для нормализации отношений с западными странами. Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы не делали ничего, чтобы заморозить, а, по сути дела, во многом разрушить наши отношения с Западом, в том числе и с Европой», — сказал глава МИД.

По словам Лавров, последнее слово в данном вопросе останется за Россией.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.