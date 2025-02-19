В США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине

Россия одержала победу в первом раунде переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил сопредседатель фракции по Украине в палате представителей США Джейк Охинклосс, передает Reuters.

«Кремль добился нормализации двусторонних дипломатических отношений, исключающих [из переговорного процесса] Украину и НАТО, и он ничем не пожертвовал ради этого», — добавил политик.

Эмма Эшфорд из аналитического центра Стимсона отметила, что отсутствие Украины на переговорах в Саудовской Аравии может быть оправдано тем, что участие слишком многих европейских партнеров может усложнить достижение результатов.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.

Ранее Reuters узнал, почему Зеленский отложил визит Саудовскую Аравию.