В Кремле заявили, что за один день нельзя починить отношения России и США

Песков: нужна сначала реанимация, затем реставрация отношений России и США

За один день починить все в отношениях России и США невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По его словам, «понадобится сначала реанимация, а затем реставрация отношений» двух государств.

«В восстановлении отношений с Соединенными Штатами сделан первый шаг, выводы озвучивать рано. Настрой деловой», — сказал представитель Кремля.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Кремле назвали противоречивыми заявления Зеленского на фоне встречи в Саудовской Аравии.