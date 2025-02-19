В Кремле назвали противоречивыми заявления Зеленского на фоне встречи в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский делает достаточно противоречивые заявления на фоне прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, предстоит понять, какова политическая воля руководства Украины, от которой «тоже многое зависит».

«Зеленский делает достаточно противоречивые заявления, но, наверное, рано или поздно он сформулирует свою позицию», — сказал представитель Кремля.

17 февраля Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. В тот же день он публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее в Евросоюзе признали победу России после переговоров в Саудовской Аравии.