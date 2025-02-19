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В Госдуме озвучили условие для соглашений России с Украиной

Толстой назвал выборы на Украине одним из условий для соглашений с Украиной
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Выборы президента на Украине являются одним из условий для возможных договоренностей Москвы с Киевом. Об этом сообщил журналистам вице-спикер Госдумы, член фракции «Единая Россия» Петр Толстой, пишет ТАСС.

«Безусловно, выборы на Украине — это одно из условий для того, чтобы Россия что-либо согласовывала с Украиной», — заявил Толстой.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы президента, чтобы Киев получил право сесть за стол переговоров вместе с РФ и США. Президент России Владимир Путин также подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно только с легитимными представителями украинской власти.

Срок Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Но выборы на Украине в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что президентские выборы в текущей ситуации «несвоевременны». А тех украинцев, кто с этим не согласен, он призвал сменить гражданство.

Ранее спецпосланник США заявил, что Украина должна провести выборы.

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