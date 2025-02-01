Спецпосланник США Келлог: выборы на Украине должны быть проведены к концу года

США считают, что на Украине важно провести выборы. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на специального посланника Соединенных Штатов Америки по Украине Кита Келлога.

«США настаивают на том, чтобы Украина организовала выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет достичь перемирия с Россией в ближайшие месяцы», — отмечается в сообщении.

Келлог подчеркнул, что речь идет как о парламентских, так и президентских выборах.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что президент России Владимир Путин публично раскрыл правду о нелегитимности Зеленского.

Путин заявлял, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства. Кроме того, глава государства рассказал о ходе мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году и пояснил, почему, с его точки зрения, представители Киева отказались от них.

Ранее было названо имя фаворита на возможных президентских выборах на Украине.