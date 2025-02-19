Маск поддержал заявление о том, что Зеленскому нужны деньги, а не мир на Украине

Руководитель департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск согласился с тем, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны лишь деньги, а не мир в стране. Об этом Маск написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

Один из пользователей соцсети отметил, что «Зеленский не хочет мира, он хочет денег и власти». Маск в ответ отреагировал эмодзи, который означает «100%».

Накануне министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший публично обратился к Зеленскому. В соцсети Х он написал, что США больше не хотят тратить деньги на украинский конфликт, поэтому он должен закончиться. «Вечное финансирование» закончилось, подчеркнул политик.

В начале января Зеленский в интервью американскому блогеру Лексу Фридману заявил, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза. Позже Зеленский признал, что масштаб коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны исчисляется миллиардами гривен.

До этого колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо подчеркнул, что Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи.

Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент».