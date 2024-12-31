Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент»

Зеленский поблагодарил США за выделение помощи на $2,5 млрд в критический момент

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на выделение военной помощи Киеву со стороны США на сумму почти в $2,5 млрд. На своей странице в соцсети Х он отметил, что соответствующая поддержка пришла в критический момент, и она укрепит ВСУ.

«Эта поддержка оказывается в критический момент, когда Россия усиливает свои нападения <…> Каждый акт солидарности со стороны наших партнеров спасает жизни, укрепляет нашу независимость и повышает нашу стойкость», — написал он.

Он также поблагодарил президента США Джо Байдена, лидеров и членов обеих партий в конгрессе, а также американский народ за «непоколебимую поддержку Украины».

«Мы должны продолжать двигаться к миру через силу, чтобы достичь нашей общей цели — мира в 2025 году, — которую разделяют Украина и все ее партнеры», — отметил Зеленский.

30 декабря президент США Джо Байден объявил о выделении Украине почти $2,5 млрд на безопасность страны. Новый пакет помощи включает $1,25 млрд для украинской армии и $1,22 млрд в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности (USAI).

Министерство обороны США находится в процессе поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов, тысяч ракет и сотен единиц бронетехники, которые «укрепят позиции Украины», отметил Байден. Он добавил, что Вашингтон продолжит работать над укреплением позиций Киева в течение оставшегося срока его пребывания на этом посту.

Ранее Блинкен рассказал, что войдет в состав нового пакета военной помощи Украине.