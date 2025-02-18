Кеннеди-младший заявил Зеленскому, что США больше не хотят тратить деньги на Украину

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший публично обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В соцсети Х он написал, что США больше не хотят тратить деньги на украинский конфликт, поэтому он должен закончиться.

«Уважаемый Зеленский, американский народ не намерен мириться с тем, что заработанные тяжким трудом налоговые доллары подпитывают бесконечные конфликты. Мы требуем прекращения этих вечных войн. Пришло время мира! Вечное финансирование закончилось!» — написал Кеннеди.

До этого аналитики подсчитали, сколько Украине понадобится времени, чтобы отдать США все долги. Уточняется, что в 2023 году Украина экспортировала металлы на сумму $4,2 млрд. Исходя из этого аналитики высчитали, что Киеву потребуется 120 лет на выплату долгов, при этом он потеряет жизненно важный источник экспортных доходов.

Кроме того, у Украины есть огромный долг перед структурами Всемирного банка. За 2024 год он достиг $22 млрд. Также Украина задолжала Евросоюзу. По данным Forbes, долг Киева перед союзом вырос в 2024 году на 34%, достигнув отметки в $44 млрд. Уточняется, что в этой сумме не учитывались Европейские банки развития.

Ранее были названы два рычага давления Трампа на Зеленского.