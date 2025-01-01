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Колумнист американской газеты призвал Зеленского к ответу за коррупцию

Hill: Зеленский должен ответить за коррупцию и растрату помощи CША
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Yves Herman/Reuters

Колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи. Об этом он написал статью в своем издании.

«Позор Америки заключается в том, что США бездумно расширили НАТО к границам России, а затем, столкнувшись с ответом Москвы, начали поддерживать и финансировать недобросовестное управление правительства Зеленского. Это станет одним из самых громких примеров растраты и воровства западной помощи в истории», — утверждает Дюрсо.

Он подчеркивает, что истинный масштаб коррупции и неэффективного управления сможет быть раскрыт только через независимые расследования после завершения конфликта.

«Правительство Зеленского использует войну как предлог для подавления журналистских расследований, которые ставят под сомнение, как Украина расходует средства налогоплательщиков. Однако смелые украинские журналисты и офицеры разоблачили множество скандалов, связанных с завышением цен, некачественным оборудованием и хищениями на высоких уровнях администрации Зеленского. Они рискуют быть обвиненными в сотрудничестве с Россией или отправленными на передовую за раскрытие правды», — написал колумнист.

Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент».

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