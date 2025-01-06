Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить.

«Если мы возьмем, например, деньги Соединенных Штатов Америки, за все это время этой войны проголосовано или принято решение было где-то по 177 миллиардов. Давайте будем честными. Мы не получили половины этих денег», — сказал украинский лидер.

Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция.

«Чья коррупция? Это второй вопрос», — отметил Зеленский.

По его словам, на Украине есть коррупция, поскольку в стране «самая сложная антикоррупционная система во всей Европе», однако украинские власти борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Также в интервью Зеленский сообщил, что предлагал избранному главе США Дональду Трампу продать Украине оружие за счет $300 млрд из российских активов.

5 января лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что у Евросоюза нет возможности бесконечно давать деньги и оружие Украине, в связи с чем ЕС вскоре может остановить поддержку Киева. Политик призвал Запад прекратить предоставлять денежные средства Киеву и начать педалировать процесс мирных переговоров.

Ранее в США Зеленского призвали к ответу за коррупцию.