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Зеленский заявил о многомиллиардной коррупции на Украине

Зеленский признал коррупцию на миллиарды гривен в ключевых ведомствах Украины
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что масштаб коррупции в ключевых финансовых ведомствах страны исчисляется миллиардами гривен. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Недавние кадровые изменения в руководстве ключевых финансовых ведомств Украины привели к раскрытию теневых схем, уточнил он.

«Это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен», — сказал Зеленский.

Соответствующие материалы переданы сотрудникам правоохранительных органов, подытожил он.

Недавно колумнист американской газеты Hill и бывший офицер ВМС США Джеймс Дюрсо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники должны понести ответственность за коррупцию и нецелевое использование американской военной помощи.

Бывший премьер Украины Николай Азаров в свою очередь заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский сам организовал коррупцию в стране на системном уровне.

Ранее власти Украины высказались о граждан, поднимающих тему коррупции.

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