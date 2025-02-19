Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп раскрыл, когда собирается встретиться с Путиным

Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным до конца февраля
close
Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом глава Белого дома сообщил на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Вероятно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, пройдет ли его встреча с президентом России до конца месяца.

Какие-либо подробности американский лидер называть не стал.

Накануне МИД России сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.

17 февраля стало известно, что возможные переговоры между президентами России и США по урегулированию российско-украинского конфликта могут пройти в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. По данным РИА Новости, другим местом переговоров может стать центр имени короля Абдель Азиза напротив гостиницы Ritz Carlton.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее шанс скорой встречи Путина с Трампом оценили почти в 80%.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами