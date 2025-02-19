Трамп раскрыл, когда собирается встретиться с Путиным

Трамп сообщил, что может встретиться с Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным до конца февраля. Об этом глава Белого дома сообщил на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Вероятно», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, пройдет ли его встреча с президентом России до конца месяца.

Какие-либо подробности американский лидер называть не стал.

Накануне МИД России сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.

17 февраля стало известно, что возможные переговоры между президентами России и США по урегулированию российско-украинского конфликта могут пройти в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. По данным РИА Новости, другим местом переговоров может стать центр имени короля Абдель Азиза напротив гостиницы Ritz Carlton.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее шанс скорой встречи Путина с Трампом оценили почти в 80%.