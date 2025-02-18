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Шанс скорой встречи Путина с Трампом оценили почти в 80%

Polymarket: шанс скорой встречи Путина и Трампа составляет 78%
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Kevin Lamarque/Reuters

Шанс того, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, в настоящее время составляет почти 80% по оценкам букмекеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию платформы Polymarket.

Согласно данным сервиса, вероятность встречи президентов до 29 апреля достигает 78%, это чуть меньше пикового показателя в 83%, который был зафиксирован в ночь на 18 февраля. Кроме того, букмекеры полагают, что шанс на заключение между РФ и Украиной перемирия в 2025 году составляет 74% — это наивысший показатель с 30 декабря.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по урегулированию украинского конфликта и организации встреч двух президентов. Российскую делегацию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в США заявили, что Украине придется играть по правилам России.

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