Стало известно, где могут пройти переговоры Путина и Трампа в Эр-Рияде

РИА: переговоры России и США могут пройти в отеле-тюрьме для принцев в Эр-Рияде

Возможные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по урегулированию российско-украинского конфликта могут пройти в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде, где в 2018 году держали под арестом принцев. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что другим местом переговоров может стать центр имени короля Абдель Азиза напротив гостиницы Ritz Carlton.

До этого представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее Лавров исключил уступки Украине территорий со стороны России.