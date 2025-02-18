Россия и США продолжат подготовку встречи Путина и Трампа

Российская и американская делегации на встрече в Саудовской Аравии выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом сообщает МИД России.

«Подтверждена заинтересованность в продолжении совместной работы по подготовке встречи российского и американского президентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.

18 февраля в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Встреча продлилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Турция выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа.