Недовольство украинских граждан президентом страны Владимиром Зеленским очень сильное. Об этом сообщил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, с лидером страны связывают не только коррупционные скандалы, но и силовую мобилизацию со стороны военкоматов.

«Недовольство Зеленским есть, однозначно. Причем его во многом связывают именно даже уже сейчас не столько с коррупционными скандалами, сколько с действиями ТЦК (территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы — прим. ред.)<...> То есть недовольство им есть, и очень сильное», — заявил подполковник.

Он добавил, что Зеленского олицетворяют как главу всего государственного управления и связывают его с неудачами на поле боя.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский должен уйти в отставку из-за своего отказа принять план по прекращению огня, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, украинский лидер должен был обсудить этот важный вопрос с украинским народом и депутатами, а не принимать решение единолично.

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