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В США допустили сохранение за РФ занятых в ходе СВО территорий

Помощник Трампа Уолтц допустил сохранение за РФ занятых в ходе СВО территорий
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Sebastian Gollnow/Global Look Press

Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц допустил сохранение за РФ занятых в ходе СВО территорий. С соответствующим заявлением он выступил после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, передает ТАСС.

«Я думаю, это те вопросы, которые следует обсуждать. И это те вопросы, к которым мы приступим и будем выполнять сложную работу», — заявил Уолтц.

По словам Уолтца, обсуждение вопроса о территории и гарантиях безопасности представляет собой «практическую реальность».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным ради Украины.

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