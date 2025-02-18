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Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным

Макрон заявил о готовности к диалогу с Путиным ради Украины
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Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести диалог с президентом России Владимиром Путиным ради Украины. Его слова приводит La Depeche.

«Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», — сказал французский лидер.

По словам Макрона, соглашение о прекращении огня «никоим образом не решит конфликт». По его словам, единственное заключенное соглашение о прекращении огня не соблюдалось РФ, а для урегулирования на Украине необходимо соглашение о полном мире, которое будет решать территориальные вопросы, предполагать гарантии безопасности Украины, а также излагать условия ее экономической, социальной и политической стабильности в долгосрочной перспективе.

До этого Макрон призвал Путина принять участие в коллективной деэскалации на Украине.

Ранее Турция выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа.

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