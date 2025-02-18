Белый дом назвал переговоры с Россией «монументальным шагом» к миру на Украине

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией стали первым, но «монументальным шагом» к миру на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News.

Она отметила, что это действительно значимый шаг в направлении урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Ливитт добавила, что американская администрация продолжает поддерживать контакты с украинским руководством и европейскими союзниками, стремясь «услышать мнение всех сторон».

По ее словам, для достижения соглашения и решения проблемы необходимо вести диалог с обеими сторонами конфликта, и этот шаг является важным в направлении мира.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

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