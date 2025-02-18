Стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде

Bloomberg: Зеленский боится сговора РФ и США после переговоров в Эр-Рияде

Президент Украины Владимир Зеленский пытается собрать обрывки информации о российско-американских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Bloomberg.

На сайте агентства говорится, что Зеленский столкнулся с необходимостью избежать сговора между российским главой Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Эта сделка, по словам журналистов, может поставить Украину перед жестким выбором: «проглотить» неприемлемые условия для Украины по миру или продолжить конфликт с Россией, но без поддержки США.

Отмечается, что пока Россия и США вели переговоры в Эр-Рияде 18 февраля, Зеленский пытался заручиться поддержкой мирового сообщества в Турции. В этот день президент Украины встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Одной из тем беседы стали гарантии безопасности, которые Анкара может предоставить Украине.

Ранее Зеленский озвучил мнение о встрече РФ и США в Эр-Рияде.