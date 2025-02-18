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Лавров заявил, что взаимопонимание России и США еще не говорит о сближении позиций

Лавров: взаимопонимание РФ и США не подразумевает сближения позиций
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Hamad I Mohammed/Reuters

Взаимопонимание РФ и США по конкретным вопросам не означает сближения позиций. Вместе с тем, Москва и Вашингтон договорились раз и навсегда решить проблему работы дипмиссий. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Эр-Рияде, его цитирует ТАСС.

«Насчет того, по каким вопросам удалось достичь взаимопонимания — не обязательно это означает сблизить позиции. Практически договорились, что нужно решить раз и навсегда проблему функционирования наших дипломатических миссий»‎, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Лавров заявил, что РФ никогда не подвергала опасности систему энергоснабжения Украины.

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