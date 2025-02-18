Лавров заявил, что РФ никогда не подвергала опасности систему энергоснабжения Украины

Делегация США во время встречи в Эр-Рияде предложила ввести мораторий на атаки на энергетические объекты, однако российская сторона сообщила, что не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, американская сторона спрашивала о введении моратория на нападение на энергетические объекты на Украине. На этот вопрос Лавров ответил, что РФ никогда не подвергала опасности гражданские системы энергоснабжения страны. Целями российской армии всегда были объекты, обслуживающие Вооруженные силы Украины, заключил дипломат.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США.

Ранее Россия и США пообещали поддерживать контакты после встречи в Эр-Рияде.