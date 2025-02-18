Лавров назвал неприемлемым наличие войск НАТО на территории Украины

Появление войск стран-членов Североатлантического альянса на территории Украины неприемлемо для России ни в каком виде. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что российская делегация сообщила это своим американским визави в Эр-Рияде, передает РИА Новости.

«Появление войск из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, под флагом ЕС или под национальными флагами, ничего в этом плане не меняет. Это неприемлемо», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Лавров прокомментировал трехступенчатый план по урегулированию на Украине.