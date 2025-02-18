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Лавров прокомментировал трехступенчатый план по урегулированию на Украине

Лавров не видел сообщений о трехступенчатом плане урегулирования на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не видел информации о том, что представители Москвы и Вашингтона якобы обсуждали в Эр-Рияде трехступенчатый план урегулирования на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что «не видел этой информации и не видел этих сообщений».

«Я спросил сегодня у [госсекретаря Марко] Рубио, [помощника президента по нацбезопасности Майка] Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк», — уточнил Лавров.

До этого телеканал Fox News писал, что российские и американские власти предлагают план урегулирования по Украине, который будет состоять из трех этапов, включая прекращение огня.

По данным журналистов, сначала стороны хотят добиться прекращения боевых действий, затем проведения выборов на Украине и, наконец, подписания финального мирного соглашения.

Переговоры представителей США и РФ по Украине состоялись 18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Они были посвящены в том числе вопросу организации предстоящей встречи двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее в Европе испугались планов России и США «устранить раздражители».

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