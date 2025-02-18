Госсекретарь США отметил готовность России к началу завершения конфликта

Россия показала готовность начать серьезный процесс обсуждения для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, слова которого передает РИА Новости.

Американский политик также назвал Москву незаменимым участником запуска мирного процесса.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Уиткофф оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.