Рубио: будущее переговорного процесса по Украине покажут ближайшие недели

Рубио: стороны должны будут пойти на уступки для решения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будущее переговорного процесса по Украине определится готовностью сторон «выполнять свои обещания». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это покажут ближайшие недели.

Также Рубио, как отмечает «Интерфакс», заявил, что решить украинский конфликт будет не просто и стороны должны будут пойти на уступки.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч глав двух государств.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также находится в месте проведения встречи.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».