В Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором по душам

Белик назвал встречу в Эр-Рияде первым за долгое время разговором по душам

Встреча делегаций России и США в Эр-Рияде стала первым за последние годы «разговором по душам». Такое мнение высказал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Любое великое событие, по его словам, «начинается с первого разговора по душам, именно в таких прениях и рождаются новые отношения». За переговорами в Саудовской Аравии следит весь мир, и для кого-то «это путь к свету, а для некоторых — трещина в той стене, которую они выстроили в отношениях с Российской Федерацией», заявил депутат. При этом он подчеркнул, что до полного взаимопонимания между Вашингтоном и Москвой еще далеко из-за накопившегося за последние годы негатива.

«Но первая дощечка в мост новых отношений с США без сомнения установлена. Теперь нам предстоят непростые долгие переговоры», — добавил Белик.

18 февраля в Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России. Встреча посвящена подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов. Москву представляют помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров.

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