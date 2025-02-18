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Глава РФПИ назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными

Глава РФПИ Дмитриев назвал переговоры в Эр-Рияде позитивными
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Александр Вильф

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал позитивными переговоры между российской и американской делегациями в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

По его словам, Москва и Вашингтон на переговорах обсудили то, что две великие страны не могут не общаться друг с другом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы обе стороны.

От России за столом переговоров в Эр-Рияде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны — помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее в Госдуме назвали переговоры РФ и США в Эр-Рияде разговором «по душам».

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