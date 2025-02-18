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Ушаков рассказал, когда состоится встреча Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа вряд ли состоится на следующей неделе
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White House/Flickr.com/Global Look Press

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа вряд ли состоится на следующей неделе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Трудно сказать... Это вряд ли», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Трампа на следующей неделе.

Ушаков добавил, что Путин сам решит, когда Россия начнет контакты с США по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие было посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч Путина и Трампа. Российскую делегацию представляли Ушаков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

По итогам встречи Ушаков заявил, что сейчас трудно говорить о сближении позиций Москвы и Вашингтона, но разговор об этом шел. Также он отметил, что представители России и США изложили свои принципиальные подходы по Украине.

Ранее в Кремле назвали главное условие по украинскому кризису.

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