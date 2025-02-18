В МИД РФ назвали переговоры в Эр-Рияде предварительными консультациями

Переговоры России и США в Эр-Рияде являются предварительными консультациями, их смысл заключается в изложении базовых позиций сторон. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

По словам дипломата, российско-американские переговоры в Саудовской Аравии стали лишь «предварительными консультациями».

Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде 18 февраля.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее в Китае заявили, что Европа оказалась «на обочине» разрешения конфликта на Украине.