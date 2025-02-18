Песков прокомментировал планы о встрече Путина и Трампа после переговоров в Эр-Рияде

Песков: понимания по встрече Путина и Трампа пока нет

Понимания по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что планы по возможной встрече лидеров стран могут появиться по итогам переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде. При этом пресс-секретарь добавил, что переговоры только начались и пока рано давать им оценки.

12 февраля между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии переговоров отмечал, что налаживание экономических контактов между Россией и США важно для Вашингтона. По оценке Дмитриева, американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах по разрешению украинского конфликта.