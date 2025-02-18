Глава РФПИ: улучшение отношений США и РФ позволит решать глобальные задачи

Налаживание экономических контактов с Россией важно для США и других стран, начинающих понимать привлекательность российского рынка. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

По оценке Дмитриева, американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

Глава РФПИ надеется на позитивную дискуссию и диалог на российско-американских переговорах, а также на то, что позиция Москвы будет четко услышана и диалог продолжится.

По его мнению, весь мир следит за тем, получится ли у США и России улучшить отношения, потому что они «позволят решать большое количество глобальных задач и тех проблем, которые сейчас стоят перед миром».

18 февраля в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей двух стран. С российской стороны в них будут участвовать глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. С американской стороны — госсекретарь Марк Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник Белого дома на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Ранее глава РФПИ поделился впечатлениями от встречи с командой Трампа в Эр-Рияде.