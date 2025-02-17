Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах

Зеленский: участие Китая в переговорах по урегулированию на Украине не исключено
close
Lex Fridman/YouTube

Участие Китая в переговорах по урегулированию военного конфликта на Украине не исключено, поскольку Пекин может предоставить гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в ОАЭ, выдержки из которой приводит агентство «Укринформ».

«За столом переговоров в этот момент будут те, кто готовы взять на себя ответственность как за гарантии безопасности, так и за помощь <...> и инвестирование в восстановление Украины», — отметил он.

Также украинский лидер отметил, что он не признает результаты предстоящих в Саудовской Аравии переговоров между российскими и американскими представителями, поскольку Украина в них не участвует.

До этого французское агентство Agence France-Presse (AFP) сообщило, что Зеленский посетит Саудовскую Аравию с рабочим визитом на этой неделе.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Эр-Рияд был выбран, потому что устраивает обе стороны. Встреча состоится во вторник. Она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Песков заявил, что отношения между США и Украиной можно описать схемой «хозяин — слуга».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами