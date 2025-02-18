Китай поддерживает любые усилия для урегулирования на Украине

В МИД КНР заявили, что приветствуют усилия по достижению мира

Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира на Украине, включая переговоры США и России в Эр-Рияде. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что все остальные заинтересованные стороны своевременно смогут присоединиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта.

Го Цзякунь добавил, что Китай всегда считал переговоры единственным жизнеспособным способом разрешения кризиса.

Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде 18 февраля.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее в Китае заявили, что Европа оказалась «на обочине» разрешения конфликта на Украине.