Опубликовано фото начавшихся переговоров России и США в Эр-Рияде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото с начавшихся переговоров делегаций РФ и США по Украине в Эр-Рияде. Кадры встречи официальных лиц представлены в ее Telegram-канале.

Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде 18 февраля.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник.Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде.