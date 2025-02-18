Стало известно об уступках США России до начала переговоров в Эр-Рияде

FT: США еще до переговоров в Эр-Рияде пошли на значительные уступки России

Соединенные Штаты пошли на значительные уступки России еще до начала переговоров в Саудовской Аравии по Украине, Вашингтон, среди прочего, отверг путь Киева в НАТО. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«На этот раз США, похоже, пошли на значительные уступки Путину еще до начала переговоров», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что США фактически отвергли стремление Украины вступить в НАТО, а также восстановить контроль над утраченными территориями.

До этого постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что в будущем Украина должна стать демилитаризованным государством и не входить в блоки или альянсы.

В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил, что считает причиной кризиса на Украине заявление его предшественника Джо Байдена о том, что республику примут в НАТО.

Ранее США признали, что Украина не вернет утраченные территории.