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В Польше заявили, что мирные переговоры должны вести Россия и Украина

Туск сообщил, что переговоры о мире на Украине должны вести Москва и Киев
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Переговоры о завершении украинского конфликта должны вести Москва и Киев. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита Европейского союза по вопросам безопасности в эфире телеканала TVP Info.

«Переговоры должны вести Россия и Украина <…> Европа готова поддержать мирный процесс», — отметил он.

Политик добавил, что позиция Вашингтона «будет ведущей» в связи с вовлеченностью в процесс президента США Дональда Трампа.

Незадолго до этого Туск сообщил, что саммит Европейского союза по вопросам безопасности в Париже не принял каких-либо решений по Украине. Он уточнил, что это не тот орган, который может принимать решения.

17 февраля глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли на переговоры с США в Эр-Рияд — столицу Саудовской Аравии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что встреча Ушакова и Лаврова с представителями США пройдет завтра. Она будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.

Ранее спецпосланник США рассказал, кто будет принимать решение по мирному соглашению с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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