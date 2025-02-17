Туск рассказал об итогах саммита ЕС по вопросам безопасности

Туск сообщил, что саммит Евросоюза в Париже не принял решений по Украине

Саммит Европейского союза по вопросам безопасности в Париже не принял каких-либо решений по Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — отметил он.

Незадолго до этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на саммите в Париже собирались обсудить размещение иностранных войск на Украине после урегулирования конфликта. Он добавил, что это повестка, с которой у Европейского союза нет ничего общего.

15 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон разослал главам и премьер-министрам европейских стран приглашения на встречу, посвященную ситуации на Украине. Он добавил, что европейские страны должны дать свой ответ на планы президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Позже глава министерства иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что встреча пройдет в Париже 17 февраля как саммит Европейского союза по вопросам безопасности.

Ранее в Совфеде оценили решение Макрона созвать экстренный саммит ЕС из-за Трампа.