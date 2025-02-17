Спецпосланник США рассказал, кто будет принимать решение по мирному соглашению с Россией

Спецпосланник США Келлог: никто не будет принуждать Зеленского к миру

Специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что никто не будет навязывать президенту республики Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает Reuters.

Келлог подчеркнул, что решение по соглашению должны принимать Зеленский и сами украинцы.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по украинскому кризису.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.