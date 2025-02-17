Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию на переговоры России и США

Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли на переговоры с США в Эр-Рияд — столицу Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.

Правительственный борт уже приземлился в аэропорту Эр-Рияда, отмечает агентство.

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Ушакова и Лаврова с представителями США пройдет завтра. Она будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Позже стало известно, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф. Рубио подчеркивал, что он сохраняет оптимизм по поводу предстоящих контактов с Россией.

Ранее на Западе призвали Украину смириться с тем, что переговоры пройдут без нее.