Делегации США и России встретятся в Эр-Рияде во вторник

Представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила в соцсети X, что госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник.

»Госдеп подтверждает: госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник», — написала Брюс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее Лавров исключил уступки Украине территорий со стороны России.