Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России

Зеленский: Украина не будет участвовать в переговорах США и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. Об этом сообщает Politico.

Зеленский подчеркнул, что его визиты не имеют ничего общего с этими переговорами.

Президент Украины добавил, что когда приедет в Саудовскую Аравию, то спросит у принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауди, что он знает о темах переговоров.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по украинскому кризису.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее политик заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров РФ и США.