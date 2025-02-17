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Политик заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров РФ и США

Олейник: Вашингтон заставит Киев принять результаты переговоров РФ и США
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Sven Hoppe/Pool/Reuters

США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии. Об этом заявил РИА Новости экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Заставят ли США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги», — сказал он.

Олейник также прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не будет признавать результаты переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. По его мнению, Зеленскому не нужен мир, как и перемирие.

Помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров 17 февраля отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Зеленский также заявил, что США готовят атмосферу для ведения диалога между президентом Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным без вовлечения Украины. Он призвал включить Украину в переговоры на всех уровнях.

Ранее Зеленский высказался о перспективах вступления Украины в НАТО.

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