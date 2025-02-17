Помощник президента России назвал основную тему переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Ушаков: РФ и США в Эр-Рияде будут обсуждать начало переговоров по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью «Первому каналу», что в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде будут обсуждаться перспективы начала двусторонних переговоров между РФ и США по украинскому кризису.

«Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине», — сказал Ушаков.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.