Ушаков оценил настрой российской делегации перед переговорами с США

Ушаков: российская делегация приехала на переговоры в Эр-Рияд с серьезным настроем

Российская делегация приехала на переговоры с США в Эр-Рияд — столицу Саудовской Аравии — с серьезным подходом. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«С серьезным подходом приехали», — отметил он.

Ушаков прибыл в Эр-Рияд вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча Ушакова и Лаврова с представителями США пройдет завтра. Она будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Позже стало известно, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф. Рубио подчеркивал, что он сохраняет оптимизм по поводу предстоящих контактов с Россией.

Ранее Лавров исключил уступки Украине территорий со стороны России.