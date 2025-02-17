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Ушаков заявил, что глава РФПИ может стать участником переговоров с США

Ушаков: глава РФПИ Дмитриев может стать участником переговоров с США в Эр-Рияде
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может присоединиться к российской делегации для переговоров с США в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«По экономическим вопросам может присоединиться еще Кирилл Дмитриев», — отметил он.

Российский фонд прямых инвестиций был создан в 2011 году правительством РФ, его цель состоит в инвестировании ведущих компаний в быстрорастущих секторах экономики.

17 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров в этот день отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для встречи с представителями США. Встреча пройдет завтра и будет посвящена восстановлению всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник Стив Уиткофф.

Ранее политолог спрогнозировал итог переговоров России и США в Саудовской Аравии.

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